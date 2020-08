Kraków. Księgarnia Pod Globusem świętuje swoje dziesięciolecie ciekawymi spotkaniami i akcjami

Księgarnia Pod Globusem to kameralna księgarnia, gdzie można kupić dobrą literaturę, biografie, reportaże i książki dla dzieci. Jest ona też gospodarzem spotkań autorskich, a także debat, dyskusji i warsztatów, podczas których coś ciekawego dla siebie znajdą miłośnicy książek w każdym wieku. Szczególnie bliskie sercom księgarzy są wydarzenia kierowane do dzieci. Punktem wyjścia do spotkań i rozmów zawsze jest książka, a ich celem promowanie czytelnictwa.

Wieża zegarowa z metalowym globusem na rogu ulic Długiej i Basztowej to jeden z symboli Krakowa. Dom Pod Globusem został zbudowany na początku XX wieku i mieściła się tu Izba Przemysłowo-Handlowa. Dziś to miejsce kojarzy się krakowianom przede wszystkim z książkami. Od lat 70. jest siedzibą Wydawnictwa Literackiego a od 2010 r . – także Księgarni Pod Globusem.

- Od wiosny realizujemy projekt „Chodzi o czytanie! Spotkania Pod Globusem” – to cykl rozmów i warsztatów dla przedszkolaków, grup szkolnych oraz dzieci i dorosłych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odbywają się one on-line. Latem z przedszkolakami spotykają się aktorzy teatralni, Anna Kończal i Filip Bochenek, którzy czytają polskie wiersze, zachęcają do zabawy z tekstem i uczą dykcji - opowiada Paulina Bandura, zajmująca się promocją Księgarni Pod Globusem.

10 września o godzinie 18 Księgarnia Pod Globusem zaprasza rodziców i dzieci na spotkanie z Barbarą Gawryluk, pisarką, autorką wielu świetnych książek dla dzieci, tłumaczką i dziennikarką. Kolejne spotkania odbędą się w drugiej połowie września i w październiku.

- W ramach projektu „Chodzi o czytanie!” powstała nowa strona internetowa księgarni. Znajdziecie ją państwo pod znanym dobrze adresem: www.liberglob.pl – ale w odświeżonej wersji. Zaprojektował ją dla nas Maciej Grochot. Zapraszamy do zaglądania na nią, by dowiedzieć się o planowanych spotkaniach, warsztatach i debatach oraz – by zrobić zakupy - zachęca Paulina Bandura.