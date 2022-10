Kraków. Kultowy Drobnerion i oburzał, i przyciągał. Pochłonął go pożar. Burzliwe dzieje znanego budynku przy Plantach [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Był to przeszkolony, lekki pawilon, stylem nawiązujący do kawiarni wiedeńskich - czytamy w opracowaniu "Plac Szczepański przez wieki" A. Zabielskiej.

Ówczesni mieszkańcy Krakowa nie byli zachwyceni tym przedsięwzięciem (Franciszek Klein "Planty Krakowskie"):

"Gorzej jest z budynkiem restaracyi Drobnera, który pretensyonalną krzykliwością swego stylu uderza niemiłe oko. Równocześnie sam właściciel tego zakładu przyczynia się do oszpecenia plantacyi w gorszący sposób. Pominąwszy już dziwny co najmniej pomysł kąpielowych koszów, osłonę przed słońcem w cieniu wielkich kasztanów - trudno powstrzymać oburzenie na widok, w najwyższym stopniu brzydkich i niesmacznych szyldów ogłoszeniowych malowanych na ścianie kawiarni, reklamujących firmę sklepu R. Drobnera i inne. Nie dość, że restauracya Drobnera ciągnie zyski z plantacyi nie poczuwając się zupełnie do obywatelskiego obowiązku upiększenia choćby tylko tego kawałka ogrodu przez siebie zajmowanego, ale przeciwnie nie gardząc nawet tak mizernym dochodem jak czynsz za wynajem muru pod reklamę".