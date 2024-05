Kraków. Matki po 40-tce skrzyknęły się i tańczą jak Beyonce

Kobiety dojrzałe chcą poczuć, że mają nową przestrzeń, gdzie już nie matkują, ani nie są kapłankami domowego ogniska. Dziś same walczą o siebie i poczucie piękna niezależnie od wieku. Chcą na nowo zapłonąć. Dla siebie.

Ania (lat 45) mówi: Chcę zatroszczyć się zarówno o moją wewnętrzną zagubioną dziewczynkę i zbuntowaną nastolatkę, która ciągle jest w każdej z nas. Tupiemy, trzęsiemy pośladkami i rozpychamy się łokciami w rytm współczesnych hitów. Edyta (lat 50) dodaje: PESEL jest tylko w głowie. Możemy realizować swoje marzenia, które zaniechałyśmy opiekując się dziećmi i domem.

Kobiety na sali tanecznej pokonują wstyd i pracują nad pewnością siebie. Niezależnie od bagażu bolesnych doświadczeń. Nowy początek możesz znaleźć tam, gdzie się nie spodziewasz. Wystarczy jeden świadomy krok. Iwona Szara (lat 42), promotorka tańca wśród kobiet dojrzałych mówi: Dla nas taniec to nie tylko forma ruchu ‒ to narzędzie, które pomaga nam przekraczać własne ograniczenia. Sala taneczna to miejsce, gdzie możesz stworzyć swoją oazę, w której pokochasz swoje zmieniające się ciało i oderwiesz się od codziennych trosk. Razem z innymi stworzycie bezpieczną społeczność podobnych kobiet tańczących z duchami przeszłości, które blokowały Waszą kobiecość. Koniecznie poszukaj zajęć tanecznych w swoim mieście albo wpadnij na zajęcia Dancing at 40.