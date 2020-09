Kraków. Miasto przygotowuje przebudowę ulicy Starowiślnej. Będzie dużo zieleni? Konserwator nie widzi przeszkód

- Mieszkańcy byli u mnie w sprawie nasadzeń zieleni na ulicy Starowiślnej. Nie ma przeciwwskazań do takich rozwiązań. Pozostanie tylko pytanie, jakie będą warunki techniczne dotyczące sadzenia drzew na tej ulicy, mając na uwadze to, że pod ziemią znajdą się instalacje i sieci różnych mediów - komentuje Monika Bogdanowska, małopolska wojewódzka konserwator zabytków.

Uczestnicy konsultacji byli za tym, by na odcinku ul. Starowiślnej między ul. Dietla a mostem Powstańców Śląskich wprowadzić zieleń, zwiększyć powierzchnię dla pieszych, utworzyć drogę dla rowerzystów. Najwięcej głosów uzyskał wariant zakładający, że ruch samochodowy zostanie ograniczony do jednego kierunku - w stronę Podgórza.

- Przygotowujemy się do przetargu na projekt przebudowy ulicy Starowiślnej. Założenie jest takie, by dokumentacja powstała w oparciu o propozycje mieszkańców, jakie zgłosili podczas konsultacji społecznych - przyznaje Michał Pyclik z ZDMK.

Plan jest taki, że przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Starowiślnej zostanie ogłoszono w IV kwartale 2020 r. A kiedy dojdzie do robót budowlanych? - W ramach prac nad kolejną edycją wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych aktualizowany jest program remontów torowisk, w którym określony zostanie termin przebudowy ulicy Starowiślnej – zależne jest to od dostępności środków finansowych. Wstępnie planujemy, że przebudowa będzie realizowana w latach 2022-23 - informują w ZDMK.

Pojawienie się zieleni na tej części ul. Starowiślnej byłoby więc powrotem do tego, jak ta arteria prezentowała się przed wojną. W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego można znaleźć zdjęcia potwierdzające, że rosły tam wtedy szpalery drzew.

Konsultacje ws. przebudowy ul. Starowiślnej (od ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich) odbyły się w dniach 17 marca – 30 kwietnia. Na pytanie (z możliwością wskazania więcej niż jednej odpowiedzi) "Czy przestrzeń ul. Starowiślnej powinna zostać zmieniona w stosunku do stanu obecnego?", ankietowani najczęściej udzielili odpowiedzi: powinna zostać wprowadzona zieleń (np. drzewa, krzewy) – 65 proc.

Uczestnicy konsultacji wskazali też, że powinna powstać droga dla rowerów - 31 proc., poszerzenia chodników oczekiwało 25 proc., a na konieczność pojawienia się elementów małej architektury - 15 proc. (ławki, stojaki na rowery, donice z zielenią, kosze). Za postawieniem ulicy bez zmian (jedynie remont nawierzchni) opowiedziało się 20 proc. uczestników konsultacji.

Projektant przebudowy ul. Starowiślnej będzie musiał też wziąć pod uwagę, że większość (68 proc.) osób biorących udział w konsultacjach z trzech zaproponowanych im wariantów, zdecydowanie wybrała ten, zakładający, by przy szerszym z chodników wprowadzić zieleń, obok torowisko tramwajowe, dalej jedną jezdnię dla aut w kierunku mostu Powstańców Śląskich i obok niej węższy chodnik. To było więc rozwiązanie podobne do tego, jakie występuje już na odcinku ul. Starowiślnej między skrzyżowaniem z ul. Sienną, Westerplatte, Wielopole i św. Gertrudy.