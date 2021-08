Kraków miejscami nadal pod wodą, od czwartku. Wielkie wypompowywanie trwa [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zalana ulica Półłanki. WIDEO

Autor filmu: Co jest nie tak z Krakowem

Jak wcześnie rano informowało krakowskie MPK, ze względu na brak przejazdu zalaną ul. Półłanki i akcję straży pożarnej autobusy - linia 163 i 183 - musiały pojechać objazdami. Sobota to akurat dzień, kiedy miały wrócić na swoje stałe trasy po zakończonym remoncie przejazdu kolejowo-drogowego. Tak się nie stało z powodu wody, która na fragmencie ulicy utworzyła wręcz regularne jezioro. Autobusy na objazdach, na które zostały skierowane awaryjnie, miały opóźnienia. Mieszkańcy Złocienia komentują natomiast w mediach społecznościowych, że woda w tym miejscu stoi od czwartku.

- W rejonie ul. Półłanki, Złocienia i Bieżanowa mamy jeszcze rozstawione trzy stałe stanowiska pompowe - w okolicach Działkowej, Udzieli i Agatowej. Działają tam cały czas pompy wysokiej wydajności, magistralami woda jest przepychana do miejsca, gdzie można ją bezpiecznie spuścić - do rzeki Serafy, która już wróciła do swojego koryta. Poza tym na stałe mamy na miejscu sześć zastępów ratowniczo-gaśniczych, które jeżdżą na indywidualne zgłoszenia adresowe - do zalanych posesji, piwnic. Co do ulicy Półłanki, tam również byli ratownicy. Mam obecnie informację, że zalany jest teraz jeden pas jezdni, ale wody jest na tyle mało, około pięciu centymetrów, że spokojnie samochody przejeżdżają - powiedział nam w sobotę około południa Bartłomiej Rosiek, rzecznik krakowskiej straży pożarnej.