Kraków. Mniejsze remonty w dzielniach - sprawdź czy zajmą się twoją drogą

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

W dzielnicy XI trwa remont fragmentu ul. por. Halszki, odcinek, od skrzyżowania z ul. Marii i Bolesława Wysłouchów do boiska przy szkole, za skrzyżowaniem z ul. Franciszka Bujaka. Teraz drogowcy zajmują się zatokami autobusowymi, później wymienią nawierzchnię jezdni. Roboty w tym zakresie realizowane będą nocami oraz w weekendy. Będą obowiązywać lokalne zmiany w organizacji ruchu. Remont potrwa do końca września br., a jego koszt to ok. 500 tys. zł.

Dzielnica XVI – Bieńczyce

W dzielnicy XVI planowane jest rozpoczęcie remontu na ul. gen. W. Urbanowicza. Prace wystartują w poniedziałek, 13 września. Odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni na odcinku od budynku nr 9 – os. Na Lotnisku do ul. Władysława Broniewskiego. Wyremontowany zostanie też parking przy DH Wanda. W trakcie prac – zakaz parkowania, lokalne zmiany w organizacji ruchu. Roboty potrwają do połowy października, a ich koszt to ok. 353 tys. zł. Zadanie realizujemy w ramach programu Nowa Huta dziś!.