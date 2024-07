Kraków może mieć drugie lotnisko oprócz Balic. Jest propozycja portu dla lotów biznesowych, towarowych i wojskowych Piotr Tymczak

Miejscy radni Koalicji Obywatelskiej przygotowali projekt rezolucji do rządu w sprawie kluczowych strategicznych inwestycji dla Krakowa. Jednym z postulatów jest rozwój lotniska w Pobiedniku Wielkim, tak by zostało dostosowane do lotów biznesowych, towarowych, a także wojskowych. Projektem zajęli się radni podczas sesji w środę (3 lipca). Podczas debaty nie brakowało wątpliwości.