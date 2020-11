Kraków. Na tych ulicach kierowcy najczęściej tracą prawo jazdy. Zdejmijcie tam nogę z gazu! [LISTA ULIC] [3.11.20] Bartosz Dybała

Zobacz galerię (6 zdjęć) Małopolska policja podała dane za osiem miesięcy br. W tym czasie na drogach naszego regionu doszło do blisko 3 tys. wykroczeń, związanych z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym - o 1375 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to wzrost o ponad 80 proc. Archiwum Zobacz galerię (6 zdjęć)

Od początku roku w Małopolsce już blisko 3 tys. kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. - Liczby pokazują, jak kierujący ignorują obowiązujące przepisy ruchu drogowego - komentują policjanci. My poznaliśmy ulice, na których w Krakowie kierowcy najczęściej przekraczają prędkość na terenie zabudowanym i tracą przez to prawo jazdy. Przedstawiamy te ulice w galerii. Policja apeluje, by na tych drogach ściągnąć nogę z gazu, by nie tylko nie stracić prawa jazdy, ale by przede wszystkim nie doszło do ludzkiej tragedii.