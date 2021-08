Kraków. Na Zakrzówku plac budowy, ale plażowiczów nie brakuje JK

Mimo zakazu wstępu krakowianie nadal odwiedzają Zakrzówek. To urokliwe miejsce przyciąga mieszkańców szukających odpoczynku nad wodą, chociaż w tym momencie jest ogrodzone i zamknięte. A to dlatego, że na miejscu powstaje wyjątkowa baza do uprawiania sportów wodnych oraz bezpieczne miejsce do rekreacji.