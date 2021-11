Kraków. Napadł z nożem na sklep przy Wielickiej, zgubiły go charakterystyczne buty

FLESZ - Polska gospodarka rośnie. Co z inflacją?

Do napadu na ul. Dietla doszło 31 października 2019 r. o godzinie 20.35. Do recepcji hotelu wszedł zamaskowany mężczyzna z kapturem na głowie. Widać było tylko jego oczy. Popchnął recepcjonistkę i spytał, gdzie jest kasa. Był szybki i zdecydowany, więc wystraszona kobieta zaprzestała stawiania oporu. Bandyta zabrał 1800 zł i kartę bankomatową, po czym zniknął. Pokrzywdzona opisała napastnika, ale było też nagranie monitoringu, które uwieczniło jego wygląd oraz fakt, że miał charakterystyczne buty marki new balance.

Dwa tygodnie później o 1.40 w nocy z 11 na 12 listopada bandyta zaatakował ponownie. Tym razem miał ze sobą nóż, który okazał pracownicy sklepu przy ul. Wielickiej. Sterroryzowana oddała mu 3 tys. zł. I w tym przypadku wizerunek zamaskowanego bandyty zarejestrowały kamery monitoringu. Widać było, że ma oryginalne buty, takie same jak napastnik z ul. Dietla.