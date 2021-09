Kraków. Natasza Urbańska zadała szyku! Tak ubrały się gwiazdy na galę zakończenia festiwalu Off Camera [ZDJĘCIA] AP

Zakończyła się 14. edycja krakowskiego festiwalu Off Camera. Maria Niklińska, Natasza Urbańska, Katarzyna Dąbrowska Anna Kaczmarz Zobacz galerię (29 zdjęć)

14. edycja Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera dobiega końca. Na sobotnią galę wręczenia nagród do ICE Kraków przybyły gwiazdy kina. Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy na czerwonym dywanie Off Camery.