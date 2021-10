Kraków. Niesamowity film z Kazimierza z 1976 roku. Tak się tam wtedy żyło!

Nie było kolejek po zapiekanki do Endziora, nie było ogródków kawiarnianych, ale plac Nowy tętnił życiem. Wśród szarych kamienic handlowano warzywami, owocami, mlekiem odlewanym na miejscu do butelek, w okrąglaku sprzedawano mięso. Były też stragany w ciuchami. Zobaczcie ten kolorowy film przenoszący w czasie do Krakowa, którego już nie ma.