Kraków Nowa Huta. Zaprotestują pod hutą im. Sędzimira, bo obawiają się utraty pracy w ArcelorMittal Piotr Rąpalski

Związkowcy już nie raz protestowali pod siedzibą ArcelorMittal w Krakowie w obronie huty i miejsc pracy. Joanna Urbaniec/ArcelorMiittal Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Hutnicza "Solidarność" organizuje protest, który rozpocznie się w dniu 14 grudnia o godz. 14.00 przed bramą nr 2 przy ul. T. Sendzimira 1 w Krakowie. O co chodzi? O zwolnienia i zmiany spowodowane "gorącym postojem baterii koksowniczej". ArcelorMittal, właściciel huty w krakowskim kombinacie, ogranicza działalność, w informacji do mediów podawał jednak, że dogadał się ze związkami zawodowymi i pracownikami, ale chyba nie do końca, bo ci chwile po tych informacjach zapowiedzieli protest. A wczoraj, 13 grudnia, wezwali do przyłączania się do niego. Uznają, ze postój nie jest chwilowy, a oznacza likwidację części zakładu.