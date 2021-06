Kraków. Nowe remonty, które zmienią ruch w mieście

Prace na ul. Prądnickiej potrwają do końca czerwca.

Roboty na moście potrwają do połowy sierpnia br. (przy czym wznowienie ruchu na moście planowane jest na początku sierpnia). Koszt prac to ok. 470 tys. zł.

Prace gwarancyjne na kładce pieszo-rowerowej

We wtorek , 8 czerwca br. na kładce pieszo-rowerowej w Podgórzu rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni – na dwóch jej fragmentach, w części przeznaczonej dla ruchu rowerowego. Roboty potrwają mniej więcej trzy tygodnie. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wdrożone dzień wcześniej, w poniedziałek.