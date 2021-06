Kraków. Nowe remonty w mieście i zmiany na ulicach

Mniejsze remonty

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

W dzielnicy III, w poniedziałek, 21 czerwca ruszył remont ul. Dobrej (odcinek od ul. Brogi do ul. Kanonierów). Zadanie w ramach programu nakładkowego. W związku z robotami obowiązywać będą lokalne zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają do końca sierpnia, a ich koszt to ok. 450 tys. zł.

Remonty nakładkowe prowadzone są też w pięciu innych lokalizacjach: na ul. Radzikowskiego (dzielnica IV – Prądnik Biały), Chocimskiej, Staffa (dzielnica V – Krowodrza), Nastrojowej (Dzielnica XIV – Czyżyny) oraz na os. Na Stoku (dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie)

Al. 29 Listopada

Zmiana czasowej organizacji ruchu planowanej do wprowadzenia w dniach od 28.06.2021 do 09.07.2021 r. w rejonie skrzyżowania ul. Siewnej i al. 29 Listopada (wiadukt kolejowy na linii LK08) na czas wykonywania prac przy podporach tymczasowych przyczółku wiaduktu.