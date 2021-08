Kraków. Od 28 sierpnia szereg zmian w komunikacji miejskiej. Czy przekonają mieszkańców do powrotu? Ewa Wacławowicz

fot. aneta zurek / polska pressgazeta krakowska Aneta Zurek / Polska Press

Za chwilę skończą się wakacje. Dlatego w sobotę, 28 sierpnia zostaną wprowadzone m.in nowe linie autobusowe. Zdaniem ZTP mają one zachęcić pasażerów, którzy zmienili swoje nawyki transportowe podczas trwającej pandemii, do powrotu do ekologicznego i bezpiecznego środka transportu, jakim mają być krakowskie autobusy i tramwaje.