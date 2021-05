Kraków. Ogródki gastronomiczne wracają na Rynek Główny. Zniknęły ponad pół rok temu! Restauratorzy szykują się na ponowne otwarcie. Zdjęcia

Kraków. Ogródki gastronomiczne - kiedy otwarcie?

Zgodnie z rządowym harmonogramem znoszenia obostrzeń od 15 maja działalność będzie mogła wznowić gastronomia zewnętrzna, czyli ogródki restauracyjne na świeżym powietrzu. Od 29 maja zaś będzie można przyjąć gości w lokalach, ale w reżimie sanitarnym: klienci będą mogli zająć maksymalnie połowę stolików.

Tymczasem w maju na terenie Krakowa obowiązywać będzie zmieniona opłata za korzystanie z terenów gminnych pod ogródki gastronomiczne. W przypadku zajęcia pasa drogowego ulegnie ona obniżeniu do 45 proc. obowiązującej stawki. Będzie też można powiększyć ogródek, by więcej zarobić, ale nie może to utrudniać ruchu i przejścia.