Kraków. Ogromna darowizna na budowę Centrum Muzyki na Cichym Kąciku. Co miasto zrobi z 10 milionami złotych? Skąd się wzięły?

Czekamy na odpowiedzi krakowskiego magistratu, kim jest osoba, która wpłaciła darowiznę.

Fakt przelania 10 mln zł potwierdzili sami urzędnicy w piśmie do stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.

Miejskie Centrum Muzyki ma być siedzibą Capelli Cracoviensis, Sinfonietty Cracovii czy Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”, a także miejscem wykorzystywanym przez inne podmioty twórcze, organizacje pozarządowe, artystów i jako przestrzeń prezentacji festiwali, takich jak Opera Rara, Muzyka w Starym Krakowie czy Festiwal Sacrum Profanum.

Koncepcja Centrum Muzyki na Cichym Kąciku pojawiła się blisko 30 lat temu. Był to pomysł Fundacji dla Realizacji Siedziby Capelli Cracoviensis i prof. Gałońskiego, który chciał wybudować salę za pieniądze składkowe - to się nie udało, ale wizja pozostała. Pod koniec 2020 r. miasto rozstrzygnęło konkurs na projekt Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Zwyciężyła propozycja biura BE DDJM Architekci.