Kraków. Osiedle Essa na Klinach z własnym jeziorem. Co z budową? Na razie planują ronda i nowe ulice

- Złożyliśmy do ZDMK, ZTP i MIR wnioski o uzgodnienia dotyczące dwóch nowych rond na Klinach, które zobowiązaliśmy się zaprojektować, a także, na które mamy uzyskać wszelkie pozwolenia - jednym słowem: przejść całą procedurę administracyjną niezbędną do rozpoczęcia ich realizacji - informuje Julia Bogdanowicz z Westa Investments.

Porozumienie z gminą Kraków zakłada, że na tym etapie deweloper odpowiada właśnie za przygotowanie projektów i uzyskanie pozwoleń (ZRID), by miasto mogło zacząć realizacje. Podobnie ma się sprawa w zakresie ZRID dla ul. Nowej Bartla.

- Są środki na te inwestycje po stronie miasta, dlatego liczymy, że zaraz, gdy my zakończymy procedury projektowe i administracyjne, miasto ruszy z budowami - dodaje Bogdanowicz. - Umowa, jaką zawarliśmy z GMK (Westa Investments, Atal, Interbud) zakłada: zaprojektować i uzyskać decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania rond wzdłuż ul. Zawiłej na skrzyżowaniach z ul. Borkowską i Komuny Paryskiej, zaprojektować ul. Nową Bartla wraz z włączeniem jej do drogi prowadzącej do przystanku SKA Opatkowice.