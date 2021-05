Kraków. Pijany, naćpany, bez prawa jazdy, przeglądu auta i ubezpieczenia OC jechał samochodem. 34-latkowi grozi 5 lat więzienia

- 28 kwietnia obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Zarówno 30-latek, jak i 34-latek odpowiedzą za posiadanie środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Starszy z nich odpowie również za udzielanie innej osobie środka odurzającego, niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego oraz kierowanie nim po cofnięciu uprawnień. Jeśli wyniki badań krwi potwierdzą, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem alkoholu bądź narkotyków odpowie on również za to przestępstwo. Grozić mu może wówczas kara do 5 lat pozbawienia wolności - mówi Piotr Szpiech.