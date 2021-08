Kraków. Po awanturze i burzliwej dyskusji radni sejmiku utrzymali deklarację anty LGBT Marcin Banasik

Deklaracja anty LGBT została utrzymana 23 głosami. Za jej uchyleniem głosowało 14 osób. Dzisiejsza debata przed głosowaniem zamieniła się w wielką kłótnię pomiędzy zwolennikami deklaracji anty LGBT i jej przeciwnikami. Uwypuklił się również spór między marszałkiem Witoldem Kozłowskim i wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem, który nagłośnił sprawę ryzyka utraty pieniędzy z powodu deklaracji anty LGBT. Opozycja twierdzi, że trzeba uchylić deklarację bo KE zablokuje nam miliardy złotych. Z kolei radni PiS-u zapewniają, że groźby KE to tylko element negocjacji i nie ma poważnego ryzyka utraty środków. Tymczasem Komisja Europejska ostrzega, że może wstrzymać wypłatę zarówno bieżących środków, jak i ok. 2,5 mld euro, czyli ok. 11 mld zł, przewidywanych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.