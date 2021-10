Kraków. Poszukrakiwani nonkonformiści, którzy zmieniają rzeczywistość

- Chcemy wspierać ludzi pomiędzy 18. a 26. rokiem życia, którzy w swoich działaniach kierują się wartościami, które były bardzo bliskie Stanisławowi Wyspiańskiemu. Wszyscy dotychczasowi finaliści to osoby, które w swoich działaniach, niezależnie od tego, czy są to działania intelektualne, czy artystyczne, czy polegające na projektowaniu przejmują się ludźmi, chcą tworzyć pozytywną zmianę w swoim otoczeniu

– zaznacza Arkadiusz Klej, twórca mentor projektów społecznych, finalista stypendium.

Stypendium skierowane jest do osób w wieku 18-26 lat, aktywnych zarówno w swojej szkole czy na uczelni, ale także w przestrzeni społecznej. „Do osób, które poruszają swoje środowisko społeczne i otoczenie, zarażają do swoich pasji innych. Do pasjonatów nauk ścisłych, a także do humanistów, młodych adeptów przedsiębiorczości i nowych technologii. Do wszystkich, którzy idą pod prąd. Którzy mierzą wyżej…” – czytamy założenia stypendium. To właściwie jedyne kryterium, stypendium nie ma zakresu tematycznego. Ważne, by działania podejmowane przez kandydata miały na celu aktywizowanie i zrzeszanie innych na rzecz wspólnego dobra.