Kraków. Protest na Rynku w obronie wolnych mediów na Białorusi. W tle wielki skandal w Mińsku. Premier Morawiecki: To akt terroryzmu

Znamienne jest, że w dniu krakowskiego protestu doszło to kolejnego zatrzymania białoruskiego dziennikarza przez reżim Łukaszenki. Samolot Ryanair, lecący z Aten do Wilna, został przechwycony przez białoruskie myśliwce, po czym lądował w Mińsku. Wszystko przez to, że na pokładzie znajdował się Raman Pratasiewicz, współtwórca kanału NEXTA, który obnaża zbrodnie reżimu Łukaszenki (ostatnio NEXTA opublikowała m.in. film o nielegalnie zdobytej fortunie Łukaszenki). Oficjalnym powodem lądowania samolotu było podejrzenie podłożenia bomby na pokładzie. Bomby nie znaleziono, za to wyprowadzono z samolotu Pratasiewicza.