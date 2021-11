Kraków. Przed nami szczyt czwartej fali. Studenci zostają na nauce hybrydowej, obowiązkowe maseczki podczas zajęć

Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, podczas zwołanej w piątek konferencji, nie ukrywał zagrożeń.

- Tylko pomiędzy 1 a 11 listopada liczba pacjentów z COVID-19 zwiększyła się z 463 do 890. Dzienna liczba nowych zakażeń w regionie przekroczyła tysiąc - przypomniał wojewoda. - To znów ten moment, by powiedzieć: wszystkie ręce na pokład. Czeka nas trudny czas.