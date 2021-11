Kraków. Radni PiS proponują budowę parkingów lokalnych od 2022 roku

- Proponowany program jest odpowiedzią na coraz większy problem dotyczący braku miejsc postojowych dla samochodów w Krakowie. Chodzi o budowę niewielkich, naziemnych parkingów osiedlowych czy też poszerzanie o kilka miejsc już istniejących. Ważne jest to, by sami mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje. To zapewne będzie dotyczyć osiedli peryferyjnych, sytuacji, w których gdzieś wybudowano blok mieszkalny, a brakuje miejsc parkingowych. Inicjatywa może być też rozwiązaniem dla terenów sąsiadujących z granicami strefy płatnego postoju, na których parkuje dużo aut. Jeżeli znajdzie się miejsce, to można też rozważyć lokalizację takich parkingów także w centrum - mówi radny PiS Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.