Kraków. Ranking najtańszych sklepów w mieście. Gdzie robić zakupy, by wydawać jak najmniej? LISTA 14.10.2022

Według wstępnych danych GUS we wrześniu bieżącego roku inflacja wyniosła 17,2%.

Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, średnie ceny podstawowych produktów wzrosły w ujęciu rocznym o blisko 15%. Ponownie najbardziej podrożały produkty tłuszczowe (70%). Podwyżki przekraczające 20% odnotowały trzy kategorie produktów – dodatki (25%), nabiał (23%) oraz używki i piwo (21%).

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 11 na 13 sieci objętych badaniem, ceny we wrześniu były wyższe niż w sierpniu. Spadki cen odnotowano jedynie w sieci POLOmarket (2,20%) oraz Lidl (1,52%).

Średnia cena koszyka zakupowego we wrześniu br. wyniosła 260,84 zł. To wzrost o 6,40 zł, czyli 2,51% w porównaniu do sierpnia br.