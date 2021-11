Kraków. RODy, działki rekreacyjne i z domkami letniskowymi. Sprawdź, ile zapłacisz za własny skrawek zieleni w mieście [ZDJĘCIA, OFERTY]

Zarządcy ogródków na początku pandemii wiosną ubiegłego roku przyznawali, że zainteresowanie małymi działkami na terenach miejskich ogromnie wzrosło, a co za tym idzie, w górę poszybowały ceny. Wtedy za kilkuarową działkę z altaną trzeba było zapłacić około 50 tys. Najlepiej zagospodarowane skrawki zieleni na rodzinnych ogródkach działkowych kosztowały nawet 100 tys. zł. Co więcej, w ROD "Wisła" przy ul. Klasztornej w miesiącu pojawiało się średnio 6-8 nowych nabywców praw do działek. - Przed pandemią było to nie do pomyślenia. Boom na ROD-y trwa od początku pandemii - przyznawał wówczas Łukasz Woźniak, kierownik biura ROD "Wisła".