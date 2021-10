Kraków. Rodzice uczniów SP nr 110 latami walczą o przejście dla pieszych na Tynieckiej. Urzędnicy: "nie da się"

Agnieszka Barabasz tłumaczy w rozmowie z nami, że najbardziej optymalnym miejscem utworzenia przejścia wydaje jej się odcinek ulicy Tynieckiej między Szwedzką a Skwerową, gdzie znajduje się zjazd z bulwarów. Argumentuje ona to tym, że w tym miejscu rodzice z dziećmi przekraczają pas jezdni najczęściej. Dodaje też, że pierwsze prośby w sprawie utworzenia przejścia na odcinku Tynieckiej między Szwedzką, a Skwerową kierowano do urzędu miasta w 2017 roku.

- Mamy 2021, a miasto mówi, że się zastanowi czy znajdą się pieniądze na projekt w latach 2022-2023. Dzieci natomiast chodzą do tej szkoły codziennie. Mam nadzieję, że do tej pory nic złego się nie wydarzy. My sobie zdajemy sprawę, że to nie jest proste miejsce, budżet jest ograniczony ale może udałoby się jednak do tego czasu zastosować jakieś tymczasowe rozwiązanie np. w postaci progów zwalniających czy zatrudnienia jakiegoś Pana, który będzie przeprowadzał te dzieci w tamtym miejscu zanim miasto weźmie się za ten temat na poważnie, bo jak na razie nie mamy partnera do rozmów - mówi nam wyraźnie rozgoryczona mieszkanka