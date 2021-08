Kraków. Rozpoczęła się nadzwyczajna sesja sejmiku małopolskiego w sprawie deklaracji LGBT Marcin Banasik

To już druga sesja w tej sprawie. Poprzednia została przerwana z powodu problemów technicznych. Radni opozycji, ale i wicemarszałek Tomasz Urynowicz (Porozumienie), liczą na uchylenie tego dokumentu. Z kolei radni PiS-u zapewniają, że z uchwały się nie wycofają. Tymczasem Komisja Europejska ostrzega, że może wstrzymać wypłatę zarówno bieżących środków, jak i ok. 2,5 mld euro, czyli ok. 11 mld zł, przewidywanych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.