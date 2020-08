Kraków. Samochodowi włamywacze w rękach policji. Grozi im do 10 lat więzienia

Ok. godz. 1 dyżurny krakowskiej policji otrzymał informację o włamaniu do pojazdu, zaparkowanego przy jednej z ulic na Prądniku Czerwonym. Jak się okazało, włamywacze dostali się do wnętrza samochodu, wybijając jedną z szyb w pojeździe, po czym ukradli znajdujące się tam wyposażenie, m.in. radio samochodowe .

Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań, sprawdzając okoliczne ulice. Była to dobra decyzja, gdyż już po chwili zauważyli dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali rysopisowi włamywaczy. Na widok mundurowych mężczyźni rzucili się do ucieczki. Policjanci dogonili i zatrzymali uciekinierów. Okazało się, że to obywatele Ukrainy, przebywający czasowo w Polsce.