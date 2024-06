Kraków się ucieszy? Słynna kawiarnia przy Bunkrze Sztuki wróciła. Tak jest, tak było. Nowy wygląd wzbudzał kontrowersje

Duże kontrowersje w czasie remontu budynku i samej altany wzbudzała jej przebudowa. Zdania są podzielone, jednym się podoba innym nie. Kolejnym problemem są krzesła, widać, że nie wszystkie są takie jak kiedyś, starsze, skrzypiące, z klimatem. Ale od kwietnia kawiarnia Bunkier Cafe w Krakowie prowadziła nietypową akcję... "Oddajcie nam nasze meble".

I kusiła...

"ODDAJCIE NAM NASZE MEBLE!

Pamiętamy jakby to było wczoraj, kiedy sprzedawaliśmy bunkrowe meble z łezką w oku

Chcielibyśmy, żeby w Nowym Bunkrze jak najwięcej elementów nawiązywało do Starego. Dlatego zwracamy się do Was z propozycją:

1 mebel = 1 voucher do wykorzystania w niedługo otwierającej się kawiarni

Może już się Wam znudziły, może wystrój przez te kilka lat w mieszkaniu się zmienił i z chęcią pozbędziecie się kupionego pod wpływem tęsknoty starego mebelka

CENNIK:

1 krzesło = voucher 50 zł

1 stół = voucher o wartości 100 zł

Meble prosimy o przynoszenie do HEVRE (ul. Beera Meiselsa 18) w godzinach 10:00 - 22:00 od poniedziałku do niedzieli"