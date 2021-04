Kraków sprzed lat. Tak wyglądało miasto w latach 90. widziane oczami zagranicznych turystów! [GALERIA] 20.04.2021

Edukacja seksualna. Co Do Czego, czyli inna wersja szkolnego WDŻ. O co chodzi z bananem i brzoskwinią?

W logo banan i brzoskwinia, na grafikach mnóstwo kolorów i uroczych obrazków, a w treści tematyka dotycząca edukacji seksualnej. Tak w skrócie można opisać Co Do Czego - kampanię społeczną organizowaną przez cztery studentki, które chcą pokazać, że nauka o seksualności wcale nie jest taka zła i gorsząca. Bo wiedza z jej zakresu przydaje się... do końca życia. Tak myślą inicjatorki i 30 tys. innych osób, które obserwują projekt w mediach społecznościowych.