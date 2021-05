Kraków. Stowarzyszenie "Dog Rescue" i jej "Kapitan Nemo" proszą o wsparcie

"Zamiast dopływać do portu grzęźniemy na mieliźnie… Nasz Nemo wprawdzie to nie kapitan statku a samochód, rejsy nie podwodne lecz setki drogowych kursów z pomocą potrzebującym zwierzętom a port to brama Stowarzyszenia Dog Rescue" - informuje stowarzyszenie.

Przejdź do zbiórki na stronie "Ratujemy Zwierzaki" >>> https://www.ratujemyzwierzaki.pl/autodlabezdomnychzwierzat

Nemo (od wdzięcznej nazwy modelu Citroen’a), który przez ostatnie lata pozwolił zdziałać dużo dobrego organizacji zajmującej się pomocą bezdomnym zwierzętom niestety zaczyna dogorywać. Pokonał setki tysięcy kilometrów z pasażerami, którzy gdyby tylko mogli wiele by opowiedzieli…

O podróżach do lepszego życia z łańcucha przy budzie, z pustą miską albo zamknięcia w ciemnej piwnicy, na uwięzi w błocie, w pełnym słońcu i deszczu bez schronienia. O dostawach karmy, leków, środków higienicznych. O dowozach do lecznicy gdy guz rośnie, brak apetytu,, oko łzawi, złamana łapa, sterylizacja. O przewozach od wypadków gdy rany, konieczna operacja ratująca życie, złamany kręgosłup, potrzebny zestaw badań. O wyprawach na akcje adopcyjne, do domów tymczasowych gdy ktoś wspaniałomyślnie chce dać opiekę, do domów stałych bo nareszcie znaleziona przystań na dalsze lata.