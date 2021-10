Kraków. Stowarzyszenie im. księdza Piotra Skargi protestuje przeciw przenoszeniu pomnika Małgorzata Mrowiec

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi zaapelowało do władz miasta Krakowa, by porzuciły koncepcję usunięcia pomnika ks. Skargi "stojącego naprzeciw świątyni, w której spoczywają Jego doczesne szczątki" - jak czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia. Podkreśla, że usunięcia pomnika nie uzasadnia planowane zazielenianie placu św. Marii Magdaleny, na którym on stoi. I apeluje o oddolną akcję obrony obecności w przestrzeni Krakowa publicznej tego miejsca upamiętniającego słynnego jezuity.