Kraków. Św. Krzysztof powrócił na fasadę Pałacu Pod Krzysztoforami

Początki kamienicy przy Rynku Głównym 35, obecnie siedziby Muzeum Krakowa, sięgają XIII wieku. Jej nazwa pochodzić miała od zdobiącego ją, jak głoszą źródła od 1380 r., posągu św. Krzysztofa. Zgodnie z obiegową ikonografią rzeźba miała przedstawiać świętego przenoszącego przez rzekę Dzieciątko Jezus. 230 lat temu, w 1791 roku, z fasady Krzysztoforów została usunięta przez ówczesnego właściciela pałacu Jacka Kluszewskiego ostatnia figura świętego, a nisza po niej zamurowana.

Nie wiadomo, co się stało z figurą po tym, jak zniknęła z Krzysztoforów. Jedna z teorii głosiła, że to właśnie z Krzysztoforów pochodzą fragmenty uszkodzonego posągu św. Krzysztofa znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, co miałoby potwierdzać opowieść, że rzeźby nie zdjęto, a zrzucono, co wywołało protesty mieszkańców i hierarchów kościelnych. Jednak według najnowszych badań, związanych z odsłonięciem przed ośmioma laty niszy na fasadzie kamienicy przy Rynku Głównym 35 wynika, że raczej nie była to ona.