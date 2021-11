Kraków. Sylwestra na rynku nie będzie, ale w Tauron Arenie już tak

31 grudnia strefa VIP Tauron Areny Kraków zamieni się w salę balową. Rezerwując miejsca będzie można wybrać stoliki w restauracji lub zaprosić gości do jednej z ekskluzywnych lóż.

- Imprezę planujemy na ok. 150 osób, zależy to od liczy rezerwacji i oczywiście obostrzeń związanych z pandemią. Impreza będzie dostosowana do obowiązujących w tym czasie zasad sanitarnych - mówi Katarzyna Fiedorowicz-Razmus, rzecznik prasowy Arena Kraków S.A.