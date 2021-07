Kraków. Szpital przy Modrzewiowej zaprasza na rehabilitację do nowoczesnego budynku

W Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. Bogusława Frańczuka od 1 czerwca 2020 roku funkcjonuje nowoczesny obiekt w skład którego wchodzi oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej oraz ośrodek rehabilitacji dziennej. Przez ten czas z leczenia w tym miejscu skorzystało już ponad 1200 chorych.

Stary, parterowy budynek został gruntowanie przebudowany, zaś nowy obiekt został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Wszystko po to, by pacjenci mogli szybciej wracać do zdrowia.

- Oddany budynek w znaczący sposób zwiększył potencjał udzielania świadczeń dla pacjentów z całego województwa, zdecydowanie skróciło to kolejki na rehabilitację dzienną i stacjonarną (przypadek pilny jest przyjmowany w zasadzie na bieżąco, co w poprzednich latach kolejka ta była kilku miesięczna a nawet kilkuletnia) - mówi dyrektor szpitala Paweł Kamiński.

I dodaje, że dzięki temu projektowi wdrożony został nowy model świadczenia kompleksowej i koordynowanej opieki.