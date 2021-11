Kraków szuka chętnych na wynajem lokali użytkowych. Aukcja 30 listopada, teraz Dni Otwarte [ZDJĘCIA]

Oferowane przez miasto lokale mają od kilku czy kilkunastu metrów kwadratowych (są to garaże i boksy garażowe) do ok. 450 mkw. powierzchni (tyle ma lokal na os. Zgody 7). Na najbliższej aukcji wybierać pośród wielu lokali mający około 100 mkw. i więcej - głównie znajdują się one w Nowej Hucie, ale też np. 102-metrowy lokal czeka na nowego najemcę przy ul. ks. Gurgacza 7 (Grzegórzki).

Adresy, na które miasto szuka chętnych, to m.in.: plac Wszystkich Świętych 8, ul. Podwale 1 (przy czym jest to lokal wyłączony z

zasobu mieszkaniowego gminy i przyszły najemca będzie musiał na swój koszt dopełnić formalności - przeprowadzić procedurę zmiany sposobu użytkowania i ustalenia dla lokalu funkcji innej niż mieszkalna), ul. Lubomirskiego 3, ul. Dietla 101, al. Słowackiego 17, ul. Lea 24, ul. Parkowa 8, ul. Celna 5, ul. Symfoniczna 5, ul. Radzikowskiego 39, ul. Fałata 12, os. Teatralne 3, os. Handlowe 1, os. Kolorowe 10, os. Willowe 29, os. Górali 8, os. Ogrodowe 15.