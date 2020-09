Kraków. Teatr wraca do Multikina spektaklem "Wszyscy moi synowie” z Sally Field i Billem Pullmanem

Spektakl „Wszyscy moi synowie” powstał na podstawie sztuki amerykańskiego dramaturga Arthura Millera – autora m. in. dramatu „Śmierć komiwojażera” (za ten tekst otrzymał nagrodę Pulitzera) i „Czarownic z Salem”. Miller oparł tekst na prawdziwych wydarzeniach. W latach 40. XX wieku na jaw wyszły zaniedbania i malwersacje w jednej z amerykańskich firm produkujących silniki lotnicze przeznaczone do celów wojskowych. W wyniku nielegalnych działań do amerykańskiej armii trafił wadliwy sprzęt. Trzech oficerów lotnictwa zostało skazanych i zwolnionych ze służby.

To właśnie zaczerpnięte z tej sprawy wątki Miller połączył z inspiracjami Ibsenowskimi. Z jednej z najbardziej znanych sztuk Henryka Ibsena – „Dzika kaczka” – amerykański dramaturg zaczerpnął motyw dwóch partnerów biznesowych, z których tylko jeden ponosi konsekwencje nielegalnych i nieetycznych działań firmy; pożyczył również ideę moralnej doskonałości bohatera jako źródła jego problemów.