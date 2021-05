Kraków tonie w korkach. Bez zdecydowanych zmian miasto czeka totalny paraliż [ZDJĘCIA]

W ostatnich dniach krakowianie nie szczędzą krytyki wobec urzędników za to, co się wyprawia na drogach pod Wawelem. - Tak się zarządza miastem! A dodajmy, że ruch samochodowy jest mniejszy niż zwykle z uwagi na nadal ograniczoną obecność w mieście studentów - zwraca uwagę jeden z mieszkańców. Podobnych komentarzy jest wiele.

Przypomnijmy, że przed rokiem miasto wprowadziło zawężenia do jednego pasa ruchu dla aut w każdym kierunku na ul. Grzegórzeckiej, Dietla i moście Grunwaldzkim. W zamian powstała większa przestrzeń dla pieszych, ścieżki rowerowe, a na część jezdni ul. Dietla wyznaczono miejsca parkingowe. Od 15 lutego pod Wawelem, na ulicach św. Idziego i Podzamcze, obowiązuje strefa ograniczonego ruchu. Mogą do niej wjeżdżać tylko kierowcy z zezwoleniem, m.in. okoliczni mieszkańcy. Wcześniej miasto taką strefę ustanowiło na Kazimierzu - na placu Nowym i okolicznych ulicach. Od lat miasto ogranicza też miejsca parkingowe w centrum. Ostatnio np. zlikwidowano część miejsc postojowych na ul. Retoryka i Smoleńsk.

W urzędzie przekonują, że monitorują sytuację. - Wzmacniana jest częstotliwość autobusów na niektórych liniach, takich jak 125 czy 503. W przypadku kursów tramwajów blokuje nas remont węzła Lubicz - Rakowicka, ale po jego zakończeniu będzie można także zwiększyć liczbę kursów. Cały czas sprawdzane są także przekazy z kamer miejskich i jeżeli jest to możliwe, to poprawiana jest sygnalizacja świetlna, by zmniejszyć korki - informuje Sebastian Kowal.

- Na zwężonych ulicach w centrum tworzą się jednak korki. W związku z poluzowaniem obostrzeń sanitarnych coraz więcej osób dojeżdża do pracy, szkół. Rozwiązaniem byłyby więc powrót do rozkładów jazdy sprzed pandemii - komentuje Tomasz Daros, miejski radny PO i przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

Prace związane z naprawą torowiska na węźle Lubicz-Rakowicka potrwają do 26 czerwca 2021 roku. Urzędnicy zaznaczają, że utrudnienia w ruchu powodują także w północnej części miasta budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej i rozbudowa al. 29 Listopada, a na południu budowa Trasy Łagiewnickiej.

Prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej przypomina, że w okresie pandemii wiele osób pracowało zdalnie, ruch na ulicach miast znacznie się zmniejszył i duży procent mieszkańców wybierał prywatne samochody. - W ostatnie deszczowe dni zakorkowane był cały Kraków, ale podobnie było w innych dużych miastach. Teraz wraz z luzowaniem obostrzeń życie wraca do normalności, ale przyzwyczajenia komunikacyjne z ostatnich miesięcy pozostały. Badania z całego świata wykazują, że podróże transportem zbiorowym w reżimie sanitarnym są bezpieczne. Trudno jednak będzie do tego przekonać bez znacznego polepszenia oferty przewozowej - podkreśla prof. Szarata.

Przyznaje, że poczucie bezpieczeństwa w tramwajach i autobusach może dać taka liczba ich kursów, która zapewni, że pojazdy nie będą przepełnione, da się w nich zachować dystans społeczny. - To może przekonać do tego, by zamiast tracić godziny na staniu w korkach przesiąść się do pojazdów komunikacji zbiorowej. Potrzebna jest jednak do tego heroiczna, kosztowna, ale niezbędna decyzja o znacznym wzmocnieniu liczby kursów. Bez tego w październiku, jeżeli do normalnych zajęć wrócą studenci, miasto czeka paraliż - dodaje prof. Szarata.

Na inny problem ostatnio zwrócił uwagę Polski Klub Ekologiczny - Okręg Małopolska: "Obecna słabość niewykorzystanych możliwości nowoczesnego szybkiego tramwaju stymuluje niepotrzebną dyskusję o metrze. Co zatem robić, aby spełnić marzenia krakowian o „metrze”, rozumianym jako szybszy transport? Wielu krakowian zawiodło się na tzw. szybkim tramwaju. Stał się on przedmiotem kpin: „szybki, bo ma ładne szybki”. Ironizowano też: co za szybki, skoro w tunelu wybudowanym za miliony złotych spowalnia do 30 km/h, a na arteriach osiąga maksymalnie 50 km/h, podczas gdy obok śmigają samochody z prędkością 70 km/h".