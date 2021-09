Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic może dłużej jechać pod ziemią, ale trzeba zapłacić dodatkowe 135 mln zł Piotr Tymczak

Nowe rozwiązanie zakłada, że rampy zjazdowe prowadzące do zabezpieczonego wykopu, w którym ułożone zostanie torowisko pod rondem Młyńskim znajdą się w rejonie ul. Pszona, a pasażerowie skorzystają z przystanków ulokowanych po jego północnej stronie, na poziomie „-1”. www.tramwajdomistrzejowic.pl Zobacz galerię (18 zdjęć)

Przedstawiciele urzędu i wykonawcy linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic doszli do porozumienia, by zrealizować wariant z dłuższym przebiegiem torowiska na poziomie „-1”. Założenie jest takie, że tramwaje będą też przejeżdżać poniżej terenu na rondzie Młyńskim. Koszt dodatkowych prac ustalono na ok. 135 mln zł.