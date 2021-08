Kraków. Trwa nadzwyczajna sesja sejmiku ws. tzw. deklaracji anty-LGBT. Radni opozycji chcą ją uchylić, a radni PiS utrzymać

Przypomnijmy, w środę radni Koalicji Obywatelskiej w sejmiku Województwa Małopolskiego wystąpili z wnioskiem do jego przewodniczącego o nadzwyczajną sesję, na której zostałaby rozpatrzona deklaracja uchylająca tamtą deklarację sprzed dwóch lat. Przygotowali projekt takiej nowej uchwały. Była to już kolejna odpowiedź na informację, która gruchnęła w ostatnim czasie: przedstawicielka Komisji Europejskiej Maria Galewska zaalarmowała, że utrzymanie uchwały anty-LGBT może doprowadzić do zablokowania funduszy europejskich dla naszego regionu. Gra idzie o ponad 2,5 mld euro.

Komisja Europejska poinformowała zarząd województwa małopolskiego, że wstrzymane zostają rozmowy na temat REACT-EU, czyli inicjatywy europejskiej, która jest odpowiedzią na kryzys COVID-19. Informację o tej decyzji upublicznił w mediach społecznościowych wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz. Jak wyjaśnia, chodzi o środki pomocowe na służbę zdrowia i gospodarkę. Unia wstrzymała rozmowy do czasu uzyskania odpowiedzi na pismo z 14 lipca w sprawie deklaracji anty-LGBT.