Kraków. Trwa walka z czasem na budowie Trasy Łagiewnickiej. Czy zdążą do końca 2021 roku? [ZDJĘCIA]

Przebudowa objęła ok. 300-metrowy odcinek trasy kolejowej relacji Kraków - Skawina (dalej w kierunku Zakopanego). W związku z budową najdłuższego tunelu (ok. 700 m) między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II trzeba było na wspomnianym odcinku zdemontować tory i wybudować trasę tymczasową. Później nad tunelem odtwarzano docelowy układ torów. Obecnie zakończono układanie drugiego takiego toru. Inwestycja nie będzie więc już powodować utrudnień w kursach pociągów PKP.

W ramach przedsięwzięcia powstają też tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (ok. 200 m), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).