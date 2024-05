Kraków. Ulicami Nowej Huty przeszedł Korowód Nowohucki rodem z lat. 70. Na mecie na uczestników czekał film dokumentalny

Ubiegłoroczna edycja została zadedykowana kobietom Nowej Huty. Na trasie przemarszu można było spotkać kelnerki, murarki, matki, aktorki i pisarki nowohuckie, w tym Martę Ingarden, Irenę Pać-Zaleśną, przodowniczkę Zofię Włodek ze swą brygadą murarską czy kelnerki ze Stylowej. Całość nawiązywała do klimatu lat 60.

Tym razem Korowód Nowohucki przeniesie uczestników do lat 70. Również za sprawą lokalnej estetyki muzycznej tamtych czasów – w końcu tegoroczną edycję zwieńczy premiera filmu dokumentalnego, który przypomni o gwiazdach nowohuckich estrad i największych festiwali tamtych lat.

– Korowód Nowohucki jest okazją do spotkania się mieszkańców Nowej Huty i Krakowa, integracji międzypokoleniowej i budowania więzi społecznych. To także świetna okazja do lepszego poznania historii tych terenów, nie tylko ich powojennych dziejów. Do zwiększenia świadomości i zainteresowania dziedzictwa kulturowego tego obszaru – mówi Monika Kozioł, kierowniczka Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida.