Kraków. Uniwersytet porównany do agencji towarzyskiej. Ostra reakcja kurator Barbary Nowak na ankietę w najstarszej polskiej uczelni

- Celem uczelni wyższych, szkół jest nauczanie, a nie dopytywanie studentów o ich seksualność. To są sprawy intymne, kwestie, którymi nie powinny się interesować placówki oświatowe czy zakłady pracy - nie mogą się zachowywać jak agencje towarzyskie, bo tylko tam wiedza o preferencjach seksualnych jest istotna. Takie działanie nie ma nic wspólnego z równym traktowaniem. Wręcz przeciwnie jest to próba segregowania ludzi według założeń ideologicznych, tym razem ze względu na ich seksualność i stąd porównanie do neomarksizmu. Nie mam wątpliwości, że to kolejny przykład działań mających na celu podporządkowanie się oczekiwaniom środowisk LGBT, które mówiąc o równouprawnieniu dążą do zapanowania nad wszystkim propagowanej przez nich ideologii. Podkreśliłam, że Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 r. Warto mieć na uwadze, jaka filozofia i cele przyświecały założycielom tej uczelni - wyjaśnia Barbara Nowak.