Kraków. Unsound Festival potrwa w tym roku krócej, ale ponownie odbędzie się w realu

Ubiegłoroczna edycja krakowskiego Unsound Festivalu odbyła się w internecie. Jej uczestnicy mogli wziąć udział w koncertach, panelach dyskusyjnych, a nawet grach wirtualnych - a wszystko to pod hasłem "Intermission". Pokłosiem tych wydarzeń okazały się wydane kilka miesięcy temu książka i płyta. W tym roku Unsound Festival powróci do realu - i odbędzie się od 13 do 17 października w kilku krakowskich lokalizacjach. Temat wyznaczy hasło "dəəp authentic" - nasza reakcja na hiprerrealną rzeczywistość.

"dəəp authentic" to przejście od bycia online do wydarzeń odbywających się w realnym życiu, choć samo to rozróżnienie budzi wątpliwości, skoro świat cyfrowy ma realny wpływ na nasze życie, a wydarzenia fizyczne od dawna są digitalizowane, transmitowane i udostępniane" - piszą organizatorzy.