Kraków. Wicemarszałek Urynowicz wystąpił z klubu PiS. W tle spór o deklarację LGBT

- Podjąłem decyzję, aby kroczyć pomiędzy dwoma żywiołami - szaloną Lewicą i nieodpowiedzialną Prawicą - mówił w oświadczeniu po przerwaniu obrad dzisiejszej sesji sejmiku małopolskiego marszałek Tomasz Urynowicz.

Po zakończeniu posiedzenia w mediach społecznościowych swoje oświadczenie na temat głosowania w Sejmiku, małopolskich problemów z Komisją Europejską oraz w swojej politycznej przyszłości opublikował wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W reakcji na decyzję wicemarszałka, marszałek Witold Kozłowski wstępnie zapowiedział dymisję swojego podwładnego.

Przypomnijmy, w środę tydzień temu radni Koalicji Obywatelskiej w sejmiku Województwa Małopolskiego wystąpili z wnioskiem do jego przewodniczącego o nadzwyczajną sesję, na której zostałaby rozpatrzona deklaracja uchylająca tamtą deklarację sprzed dwóch lat. Przygotowali projekt takiej nowej uchwały. Była to już kolejna odpowiedź na informację, która gruchnęła w ostatnim czasie: przedstawicielka Komisji Europejskiej Maria Galewska zaalarmowała, że utrzymanie uchwały anty-LGBT może doprowadzić do zablokowania funduszy europejskich dla naszego regionu. Gra idzie o ponad 2,5 mld euro.