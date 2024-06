Kraków. Wielka budowa trasy S7 Widoma-Kraków w Nowej Hucie i zmiany na Kocmyrzowskiej

Zmiany na Kocmyrzowskiej

Wraz z początkiem tygodnia nastąpią zmiany w organizacji ruchu w związku z rozbudową ul. Kocmyrzowskiej.

Od 3 do 7 czerwca będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ul. Architektów przy wlocie do ul. Kocmyrzowskiej (wyjazd z osiedla ul. Jarzębiny)

Korekta organizacji ruchu zostanie wprowadzona także na wysokości kościoła, w rejonie skrzyżowania z ul. Poległych w Krzesławicach

ZIM

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie sieci wodociągowej, od 3 czerwca wprowadzone będą połówkowe zajęcia jezdni ul. Architektów przy skrzyżowaniu z ul. Kocmyrzowską. Ruch ulicą Architektów będzie się odbywał w jednym kierunku.

W pierwszym etapie – od 3 czerwca od godz. 9.00, zamknięta będzie północny wlot ul. Architektów przy skrzyżowaniu z Kocmyrzowską. Dopuszczony będzie wyłącznie wjazd w ul. Architektów od strony Kocmyrzowskiej, który od strony centrum będzie się odbywał z pasa do jazdy na wprost (pas do lewoskrętu będzie wyłączony z ruchu). Wyjazd z Architektów nie będzie możliwy – dla kierowców zaplanowano objazd z wykorzystaniem ul. Jarzębiny. Nieczynne będzie przejście dla pieszych przez ul. Kocmyrzowskiej powyżej skrzyżowania oraz przez ul. Architektów. Do dyspozycji pieszych będzie tymczasowe przejście wymalowane na ul. Architektów. Wyłączona będzie sygnalizacja świetlna.

ZIM

W drugim etapie, który zaplanowany jest od 6 czerwca od godz. 9.00, zamknięty dla ruchu będzie południowy pas ul. Architektów. Wjazd z ul. Kocmyrzowskiej od strony centrum będzie się odbywał podobnie jak w poprzednim etapie z pasa do jazdy na wprost. Wyjazd z osiedla będzie możliwy z wykorzystaniem ul. Jarzębiny. W tym etapie czasowo zamknięte będzie przejście dla pieszych przez Kocmyrzowską po południowej stronie skrzyżowania. Piesi będą mieli do dyspozycji przejście tymczasowe przez ul. Architektów. Podobnie jak w poprzednim etapie wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu.