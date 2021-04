Kraków wraca do tradycji ogrodniczej. Na potrzeby miasta powstaje bank roślin

Rośliny będą trafiać do kolejnych, nowych kieszonek, na kolejne skwery, ronda lub w miejsca, gdzie zostały zniszczone inne rośliny. Szkółka posiada już swoje byliny - m.in. jeżówki czy np. rozsady miskantów. Na szkółce dochodzą do siebie również drzewa i krzewy, które źle zniosły przebywanie w donicach. Wszystko w duchu zero waste. Do podlewania roślin oczywiście służy deszczówka.