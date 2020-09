Kraków. Wybrano wykonawcę koncepcji tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Miasto zapłaci za to opracowanie 9,6 mln zł

Spółka Trasa Łagiewnicka rozstrzygnęła przetarg na wykonanie koncepcji tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Wybrano ofertę konsorcjum firm: MP z Krakowa (lider) i Mosty Katowice, opiewającą na kwotę 9 mln 688 tys. zł. W ramach zadania mają zostać także przeprowadzone konsultacje społeczne, wykonawca ma też pozyskać decyzję środowiskową dla inwestycji.

- Oferta została wybrana, podpisanie umowy przewidujemy w drugiej połowie września. Na całość zadania wykonawca będzie miał 37 miesięcy, ale same wielowariantowe koncepcje tras mają powstać do 12 miesięcy - mówi Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka. - Bardzo istotne będzie opracowanie przebiegu Trasy Pychowickiej w dwóch wariantach jeżeli chodzi o przekroczenie Wisły - w tunelu pod rzeką albo mostem nad nią - dodaje. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się dwoma kryteriami: ceną oraz doświadczeniem personelu kluczowego. "Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Złożona przez niego oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert" - poinformowała spółka Trasa Łagiewnicka. W przetargu w sumie wpłynęły dwie oferty. Drugą złożyła firma IVIA z Katowic, która prace wyceniła na 11 mln 380 tys. zł. Miasto mogło przeznaczyć na zadanie 10 mln zł - taką kwotę zarezerwowano na ten cel w budżecie.

Przypomnijmy, że spółka Trasa Łagiewnicka w kwietniu tego roku unieważniła przetarg na wykonanie koncepcji budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej, bowiem cztery złożone oferty były zbyt wysokie w porównaniu do kosztorysu zamawiającego. Najtańsza z nich opiewała na 11,8 mln zł, czyli o 1,8 mln zł więcej, niż zamawiający przewidział na wykonanie zadania. Pozostałe firmy zaproponowały kwoty od 12,6 mln zł do 16,3 mln zł. Zapadła więc decyzja o ogłoszeniu kolejnego zamówienia.

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany wykonać wariantową koncepcję podzieloną na dwa niezależne zadania wraz z wykonaniem badań geologicznych. Zadanie I obejmuje odcinek Trasy Pychowickiej od końca budowanej obecnie Trasy Łagiewnickiej (ma powstać do końca 2021 r.) przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Zadanie II obejmuje odcinek Trasy Zwierzynieckiej od ul. Księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia.

W rejonie skrzyżowania Trasy Pychowickiej z ulicą Księcia Józefa planowane jest zlokalizowanie nowej pętli tramwajowo–autobusowej oraz parkingu park&ride i wykonanie odcinka linii tramwajowej do pętli na Salwatorze. W rozwiązaniach wariantowych analizowane będzie zarówno przekroczenie rzeki Wisły tunelem, jak i obiektem mostowym, a także poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż poszczególnych fragmentów obu planowanych tras. Brane jest też pod uwagę stworzenie buspasa dla autobusów. Na stworzenie koncepcji i przeprowadzenie konsultacji społecznych trzeba rezerwować 37 miesięcy. Koncepcja dwóch nowych tras mogłaby więc powstać pod koniec 2023 r. Później potrzeba co najmniej dwóch lat na stworzenie projektu i uzyskanie wszelkich zgód. Na samą budowę nowych dróg należy rezerwować 36-48 miesięcy. Jeżeli miasto znajdzie finansowanie w budżecie albo zewnętrzne fundusze (np. państwowe), to teoretycznie nowe trasy mogłyby powstać ok. 2030 r. Wstępnie koszt inwestycji szacowany jest na ok. 2,6 mld zł.

Przypomnijmy, że trasy Pychowicka i Zwierzyniecka planowane są od lat. Wraz z Trasą Łagiewnicką (powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej) mają utworzyć brakujący element trzeciej obwodnicy. Ich zadaniem ma być zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum miasta Krakowa (szczególnie Alejami Trzech Wieszczów) i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego. Zwiększenie płynności ruchu na III obwodnicy ma przyczynić się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, zarówno w centrum miasta jak i na obwodnicy.